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Somaspor, Mustafa Doğru ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Somaspor, Mustafa Doğru ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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TFF Nesine 2. Lig ekibi Somaspor, Gaziantep FK'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Doğru'yu kadrosuna kattı. Kulüp, genç futbolcuyla 3 yıllık anlaşma imzalandığını ve yeni sezonda Somaspor forması giyeceğini açıkladı. Transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TFF Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Mustafa Doğru ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF Nesine 2. Lig'de mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Mustafa Doğru'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Doğru ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, genç futbolcunun yeni sezondan itibaren Somaspor forması giyeceği duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mustafa Doğru ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mustafa Doğru'ya şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Somaspor'un, transfer çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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