Canlı anlatım! Karşılaşma çok hızlı başladı
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Lausanne-Sport ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş : Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Orkun, Ndidi, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz.

