Söğütspor, Bursaspor Maçına Hazırlanıyor
Söğütspor, 4 Eylül Perşembe günü Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında karşılaşacak. Takım, morallerin yerinde olduğu idmanlarla zorlu maça hazırlanıyor.
Söğütspor perşembe günü oynayacağı zorlu zorlu Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur eşleşmelerinde Bilecik temsilcisi Söğütspor'un rakibi Bursaspor olmuştu. Müsabaka 4 Eylül Perşembe günü saat 21.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak olurken, Söğütspor hazırlıklarını sürdürüyor. Söğüt İlçe Stadında günü tek idmanla geçen sarı-lacivertli ekipler moraller yerinde. Zorlu maç öncesi sakat ve eksiğinin bulunmadığı Söğütspor, turu geçerek ilçe halkına büyük bir sevinç kazandırmak. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor