Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Utrecht'in sol bek oyuncusu El Karouani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin bu transferine beklenmedik bir engel gedli. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak giden Faslı futbolcu Amrabat, vatandaşı El Karouani'ye Real Betis'e transfer olmayı önerdi. İspanyol kulübünün, El Karouani için nabız yokladığı ve oyuncu ile temas kurduğu belirtildi.

  • Fenerbahçe, Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani'ye 4 yıllık kontrat ve yıllık 1.3 milyon euro maaş teklif etti.
  • Real Betis'e kiralık olarak giden Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, El Karouani'ye Real Betis'e transfer olmayı önerdi.
  • Souffian El Karouani, bu sezon Utrecht formasıyla 29 maçta 3 gol ve 15 asist yaptı.

Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen sol bek oyuncusu El Karouani'nin transferiyle ilgilenen Fenerbahçe beklenmedik bir hamleyle karşılaştı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe, 25 yaşındaki sol beke 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Utrecht'te yıllık yaklaşık 400 bin euro kazanan oyuncuya 1.3 milyon euro maaş önermişti. Sarı-lacivertlilerde hedef bu transferi bonservis ödemeden bitirmekti.

AMRABAT'TAN FENERBAHÇE'YE ENGEL

Ancak sarı-lacivertliler beklenmedik bir hamleyle karşılaştı. Sezon başında Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e kiralık olarak giden Faslı futbolcu Amrabat, vatandaşı El Karouani'ye Real Betis'e transfer olmayı önerdi. İspanyol kulübünün, El Karouani için nabız yokladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TEMASLARINI SIKLAŞTIRACAK

Bu gelişme üzerine transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, deneyimli sol bek oyuncusunun transferini bitirmek için oyuncu tarafıyla görüşmelerini sıklaştırarak ikna etmeye çalışacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkanSouffian El Karouani, bu maçlarda 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

