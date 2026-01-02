Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel
Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen sol bek oyuncusu El Karouani'nin transferiyle ilgilenen Fenerbahçe beklenmedik bir hamleyle karşılaştı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI
Fenerbahçe, 25 yaşındaki sol beke 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Utrecht'te yıllık yaklaşık 400 bin euro kazanan oyuncuya 1.3 milyon euro maaş önermişti. Sarı-lacivertlilerde hedef bu transferi bonservis ödemeden bitirmekti.
AMRABAT'TAN FENERBAHÇE'YE ENGEL
Ancak sarı-lacivertliler beklenmedik bir hamleyle karşılaştı. Sezon başında Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e kiralık olarak giden Faslı futbolcu Amrabat, vatandaşı El Karouani'ye Real Betis'e transfer olmayı önerdi. İspanyol kulübünün, El Karouani için nabız yokladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE TEMASLARINI SIKLAŞTIRACAK
Bu gelişme üzerine transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, deneyimli sol bek oyuncusunun transferini bitirmek için oyuncu tarafıyla görüşmelerini sıklaştırarak ikna etmeye çalışacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkanSouffian El Karouani, bu maçlarda 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.