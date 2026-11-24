SMS Grup Sarıyer, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Kutlu'yu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer, Umut Eskiköy'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesabından Kutlu ile sözleşme imzalandığını açıkladı; Kutlu son olarak Sakaryaspor'da görev yapmıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Umut Eskiköy'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü görevi için Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı. Hakan hocamıza Sarıyer ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kutlu, son olarak Sakaryaspor'da görev yaptı.
Kaynak: AA