Skriniar'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın Beşiktaş derbisinde sahalara geri döneceği belirtildi.

  • Milan Skriniar, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde sahalara dönecek.
  • Milan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerek 2 gol ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Milan Skriniar'dan müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

A Spor'un haberine göre; Slovak futbolcu Milan Skriniar, kısa süre içerisinde sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde takımının yanında olacağı belirtildi.

TAKIMINI KULÜBEDEN DESTEKLEDİ

Milan Skriniar, sakat olmasına rağmen dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana gitmiş ve mücadeleyi yedek kulübesinde takip ederek arkadaşlarına moral sağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 35 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bu maçlarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kübra Çolakbüyük
