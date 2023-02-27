Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siyasi tezahüratlar için yapılan açıklamayı Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

Spor Haberleri

Kulüpler Birliği'nden yapılan "Siyasi tartışmaların parçası değiliz" açıklamasını, Türk futbolunun üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da resmi hesabından paylaştı.

Kulüpler Birliği, ertelenen maçlarda atılan "Hükümet istifa" sloganları ve bazı kulüplerin yaptığı paylaşımlar sonrası bir açıklamada bulundu.

'Siyasi tartışmaların parçası değiliz' açıklamasını Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştıKulüpler Birliği'den yapılan açıklamanın ilk sayfası

Kulüpler Birliği'nde yapılan açıklamada, "Spor kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların da parçası değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

'Siyasi tartışmaların parçası değiliz' açıklamasını Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştıKulüpler Birliği'den yapılan açıklamanın ikinci sayfası

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin bu açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Açıklama görselinin üstünde ise "Tüm renklerimizle, var gücümüzle" ifadesine yer verildi.

'Siyasi tartışmaların parçası değiliz' açıklamasını Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

'Siyasi tartışmaların parçası değiliz' açıklamasını Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

'Siyasi tartışmaların parçası değiliz' açıklamasını Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Devlet Bahçeli Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Deprem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title