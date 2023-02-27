Siyasi tezahüratlar için yapılan açıklamayı Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray da paylaştı

Kulüpler Birliği'nden yapılan "Siyasi tartışmaların parçası değiliz" açıklamasını, Türk futbolunun üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da resmi hesabından paylaştı.

Kulüpler Birliği, ertelenen maçlarda atılan "Hükümet istifa" sloganları ve bazı kulüplerin yaptığı paylaşımlar sonrası bir açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği'den yapılan açıklamanın ilk sayfası

"SİYASİ TARTIŞMALARIN PARÇASI DEĞİLİZ"

Kulüpler Birliği'nde yapılan açıklamada, "Spor kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların da parçası değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kulüpler Birliği'den yapılan açıklamanın ikinci sayfası

ÜÇ BÜYÜKLER PAYLAŞTI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin bu açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Açıklama görselinin üstünde ise "Tüm renklerimizle, var gücümüzle" ifadesine yer verildi.