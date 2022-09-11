Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına olay hareket! Tribünler az kalsın aşağı inecekti

Süper Lig'in 6. haftasında Sivaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikasında Sivasspor'da Caner Osmanpaşa hatalı pas tercihi sonrası tribünlerden tepki aldı. Bunun üzerine taraftarlara dönen deneyimli futbolcu "Gelin siz oynayın" dercesine el hareketleri yaptı. Yaşananlar sonrası tribünlerden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden çılgına döndü.

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası ev sahibi ekibin taraftarı ile futbolcu Caner Osmanpaşa arasında gerilim yaşandı.

CANER OSMANPAŞA'YA BÜYÜK TEPKİ

7 dakikada uzatma verilen ve 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Sivassporlu Caner Osmanpaşa, ceza sahasına topu gelişigüzel şekilde doldurdu. İsabetsiz bir tercih yapan futbolcuya Sivasspor tribünleri tepki gösterdi. Bunun üzerine Caner Osman Paşa tribünlere dönerek taraftarlarla münakaşa yaşadı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

TARAFTAR, CANER'İ TAKIMDA İSTEMİYOR

Taraftarına dönen Caner Osman Paşa, "Gelin siz oynayın" dercesine de el hareketleri yaptı. Yaşananlar üzerine tribünden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden çılgına döndü. Sivasspor taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin feshedilmesini istedi.