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Sivasspor Yönetiminden Taraftarlara Önemli Çağrı

Sivasspor Yönetiminden Taraftarlara Önemli Çağrı
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Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Bodrum FK maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, stada gelen hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını belirtti. Maç için bilet desteği sağlanacağı ve tüm Sivaslıların maça davet edildiği açıklandı.

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, hafta sonu oynanacak Bodrum FK maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, "Sivasspor yönetimi olarak stada gelen hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü ligde kalma açısından kritik maçlardan birine çıkacak olan Sivasspor'da yönetim, Yiğidoları maça davet ederek 'Passoligi olmayana passolig, bileti olmayana bilet desteği' verileceğini açıkladı.

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, pazar günü oynanacak kritik Bodrum maçı öncesi Sivas'ta Yiğidoların Sivasspor'a desteğinin kendilerine ve futbolcularına ayrı bir moral olduğunu belirterek, "Pazar günkü maçın Sivasspor ve rakip açısından son derece önem taşıyor. Bu önemli maçta Yiğidoların coşkulu şekilde tribünlerde yerini almaları için yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bilet satışlarımız gösteriyor ki Sivas Pazar günü takımının yanında olacak" dedi.

Asbaşkan Kurbanoğlu ayrıca, maça gelmek isteyen Sivaslılar'ın önünde hiç bir engel olmadığına ifade ederek, "Sivasspor yönetimi olarak stada gelen hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Maça girmek isteyenlere Passolig ve bilet desteği verilecektir. Bütün Sivaslıları bu kritik maça bekliyoruz. Kimse dışarıda kalmayacak. Herkes stadyuma girebilecek" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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