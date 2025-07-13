Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Sivas'ta devam eden kamp sürecinin 14. gününü sabah antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve taktiksel çift kale maçı yapıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 14. gününü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları üzerinde duran Yiğidolar, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.

Günü tek antrenmanla noktalayan kırmızı-beyazlılar, yarın sabah yapacağı çalışmayla 1. etap Sivas kampını tamamlamış olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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