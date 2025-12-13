Haberler

Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 Çorum FK: 1

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Sivasspor'un golü Ethemi'den gelirken, Çorum FK'nın eşitliği sağlaması penaltı ile Eze'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte bekleyen Ethemi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, Appindagoye'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Eze, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-1

53. dakikada ceza sahası içinde Bekir Böke'nin dokunamadığı topu alan Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı dışına çıktı.

Hakemler: Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Özkan Yiğiter, Charisis, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Malle dk. 78), Bekir Böke (Avramovski dk. 67), Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 85)

Yedekler: Yiğit Baynazoğlu, Kadir Koparan, Yusuf Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Muhsin Özek, Ali Selvili, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Çorum FK: Sehic, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Attamah, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Kerem Kalafat dk. 70), Yusuf Erdoğan (Semih Akyıldız dk. 89), Pedrinho (Aleksic dk. 78), Samudio, Eze (Oğulcan Çağlayan dk. 70)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Mehmet Sapancı, Geraldo, Taha Rençber, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ethemi (dk. 9) (Sivasspor), Eze (dk. 22 pen.) (Çorum FK) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
