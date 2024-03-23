Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından çıkış çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alanda pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Milli takımlarda bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye, idmanda yer almadı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.