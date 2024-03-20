Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.