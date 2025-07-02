Sivasspor'un Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi
Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Gökhan Karagöl başkanlığındaki ekip, çeşitli alanlarda sorumluluklar belirlendi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübü 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.
Gökhan Karagöl başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Burak Özçoban: Başkan Vekili
Yusuf Bozatlı: Başkan Yardımcısı
Ömer Yaman: Başkan Yardımcısı
Deniz Kızılırmak: Başkan Yardımcısı
Nurettin Yıldırım: Kamu Kurumlarından Sorumlu Asbaşkan
Berkay Doğan: Yurtdışından Sorumlu Asbaşkan
Necmettin Ateş: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan
Doğukan Hüseyin Otyakmaz: Futboldan Sorumlu Asbaşkan
Ahmet Fatih Korkmaz: Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan
Yasin Ocak: Medya ve İletişimden Sorumlu Asbaşkan
Yücel Aydın: STK ve Kurumlardan Sorumlu Asbaşkan
Bahadır Yılmaz: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan
Bülent Turan: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sorumlu Asbaşkan
Buğra Güvendi: Sayman
Mustafa Veske: Lisanslı Ürünlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - SİVAS