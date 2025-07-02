Sivasspor'un Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

Sivasspor'un Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Gökhan Karagöl başkanlığındaki ekip, çeşitli alanlarda sorumluluklar belirlendi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübü 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.

Gökhan Karagöl başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Burak Özçoban: Başkan Vekili

Yusuf Bozatlı: Başkan Yardımcısı

Ömer Yaman: Başkan Yardımcısı

Deniz Kızılırmak: Başkan Yardımcısı

Nurettin Yıldırım: Kamu Kurumlarından Sorumlu Asbaşkan

Berkay Doğan: Yurtdışından Sorumlu Asbaşkan

Necmettin Ateş: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan

Doğukan Hüseyin Otyakmaz: Futboldan Sorumlu Asbaşkan

Ahmet Fatih Korkmaz: Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan

Yasin Ocak: Medya ve İletişimden Sorumlu Asbaşkan

Yücel Aydın: STK ve Kurumlardan Sorumlu Asbaşkan

Bahadır Yılmaz: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan

Bülent Turan: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sorumlu Asbaşkan

Buğra Güvendi: Sayman

Mustafa Veske: Lisanslı Ürünlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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