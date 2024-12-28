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Sivasspor'un İlk Yarısı: 19 Puan ve Charis Charisis'in Önemi

Sivasspor'un İlk Yarısı: 19 Puan ve Charis Charisis'in Önemi
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Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Yunan futbolcu Charis Charisis, 17 maçta süre alarak takımın vazgeçilmezi oldu. Takımda 20 gol ise 11 farklı futbolcu tarafından atıldı.

Sivasspor, Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta topladığı 19 puanla 14. sırada yer alırken, Yunan futbolcu Charis Charisis tüm maçlarda görev alan tek isim oldu. Kırmızı-beyazlı ekipte atılan 20 gol ise 11 futbolcu arasında dağıldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresi geri kalırken, Sivasspor oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla ligin ilk bölümünü 14. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, bu bölümde rakip filelere 20 gol gönderirken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

Sezona Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde başlayan Sivasspor, 53 yaşındaki teknik adam yönetiminde kötü bir grafik sergiledi. İç Anadolu ekibinde 16. haftada Bodrumspor mağlubiyetinin ardından istifa eden Uygun'un yerine sezon sonuna kadar Ömer Erdoğan getirildi. Ömer Erdoğan yönetiminde Sivasspor, ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Charisis vazgeçilmez

Sivasspor'da 17 maçın tamamında da forma giyen Yunan oyuncu Charis Charisis, sezonun ilk bölümünün vazgeçilmezi oldu. 29 yaşındaki başarılı futbolcu 17 maçta toplam bin 492 dakika süre aldı. Charisis'i, 16'şar maçta görev yapan Murat Paluli, Azizbek Turgunboev, Uros Radakovic ve Noah Sonko takip etti.

20 gol 11 oyuncu arasında dağıldı

Sezonun ilk bölümünde 17 maçta 20 kez gol sevinci yaşayan Sivasspor'da goller eşit bir dağılım gösterdi. 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Rey Manaj 4 gol atarak takımın en golcüsü oldu. Uros Radakovic 3 gol katkısı sağlarken, Noah Sonko Sundberg, Queensy Menig, Garry Rodrigues ve Fode Koita 2'şer gol kaydetti. Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Bekir Turaç Böke ve Keita Balde de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Alex asistleri ile öne çıktı

Kırmızı-beyazlılarda ilk yarının en çok gol pası veren oyuncusu tecrübeli orta saha Alex Pritchard oldu. İngiliz futbolcu 4 kez asist yaparken, Azizbek Turgunboev 3, Samuel Moutoussamy de 2 kez gol pası verdi. Murat Paluli, Noah Sonko Sundberg, Uğur Çiftçi, Samuel Moutoussamy ve Garry Rodrigues de 1'er asist ile gollere yardımcı oldu.

En hırçın futbolcu uğur

Yiğidolarda 17 maçlık dönemde en fazla kırmızı kart gören isim 2 kartla Uğur Çiftçi oldu. Uros Radakovic, Rey Manaj ve Keita Balde'de 1'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Kırmızı-beyazlılarda en fazla sarı kart gören isimler ise 4'er kez ile Djordje Nikolic, Murat Paluli, Noah Sonko, Uğur Çiftçi, Charilaos Charisis, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj ve Keita Balde oldu. Jan Bieganski ve Fode Koita de 3'er defa sarı kartla cezalandırdılar. Samuel Moutoussamy 2, Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Ziya Erdal, Alex Pritchard, Garry Rodrigues ve Queensy Menig de 1'er sarı kart gördü.

Formaya hasret kalanlar

Sivas temsilcisinde ligin ilk yarısında bazı oyuncular formaya hasret kaldı. Kalecilerden Hüseyin Arslan ile Serkan Kaan Sarman, defans oyuncularından Mehmet Albayrak, Muhammed Kiraz ve orta saha oyuncularından ise Eymen Yurdcu ligde hiç süre almadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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