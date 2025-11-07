Haberler

Sivasspor'un Eski Futbolcularına Vergi Borcu Tebliğ Edildi

Özbelsan Sivasspor'un eski futbolcuları Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic'in vergi borçları için Sivas Vergi Dairesi'nden ödeme emri çıkartıldı. Tebligatlar adreslerine ulaşmadı ve resmi ilan ile tebliğ süreci başlatıldı.

Özbelsan Sivasspor'un eski futbolcuları Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic'in vergi borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Sivas Vergi Dairesi, üç futbolcu için ödeme emri çıkararak gazetede resmi ilan yayımladı.

Futbol piyasasında sporculara yönelik takibatlar sürerken, borçları bulunan isimlere tebligatlar gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sivasspor'dan ayrılan üç futbolcuya da vergi borcu bildiriminde bulunuldu. Ancak yapılan tebligatlar adreslerinde bulunamayan futbolculara ulaştırılamadı.

Claudemir'in 2020-2021 sezonunda, Serhiy Rybalka'nın da aynı dönemde Sivasspor ile yollarını ayırdığı, Petar Skuletic'in ise 2019-2020 sezonunda takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Resmi tebligat yerine geçecek

Sivas Defterdarlığı Site Vergi Dairesi Müdürlüğü, üç futbolcuyla ilgili yasal süreci başlattı. 7 Kasım tarihli resmi ilanda, mükelleflerin bir ay içinde vergi dairesine başvurmaları halinde tebligatın elden yapılacağı, aksi halde ilanın tebliğ hükmünde sayılacağı belirtildi. İlanda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir'in 2021 yılına ait 1 milyon 131 bin 93 lira ana borcu olduğu belirtildi. Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın da yine aynı döneme ait toplam 625 bin 924 lira vergi borcu olduğu ifade edildi. Sırp forvet Petar Skuletic'in ise 2020 yılına ait 689 bin 897 lira vergi borcu olduğu belirtildi. - SİVAS

