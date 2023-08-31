Sivasspor, Trendyol Süper Lig'deki 600. maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'de 18. sezonunu yaşayan Sivasspor, Beşiktaş maçı ile birlikte ligdeki 600. maçına çıkacak. İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Sivasspor, geride kalan maçlarda 222 galibiyet, 166 beraberlik ve 211 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'de ilk olarak 2005-2006 sezonunda mücadele eden EY Sivasspor, Beşiktaş maçı ile birlikte ligdeki 600. maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 18. sezonunu yaşayan Sivasspor ligde 600. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş mücadelesiyle 6. kez dalya diyecek.

İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Yiğidolar geride kalan 599 maçta, 222 galibiyet, 166 beraberlik ve 211 de mağlubiyet aldı. 822 kez gol sevinci yaşayan Sivasspor kalesinde ise 821 gol gördü. Toplam 832 puan toplayan Yiğidolar maç başına 1,38 puan ortalaması yakaladı.

Sivasspor, 1959 yılında başlayan ligde en çok puan toplayan 21. takım konumunda bulunuyor. - SİVAS