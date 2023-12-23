Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Maalesef kolay maç kazanılmıyor'

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol geç zamanda geldi ve güzel zamanda geldi. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Maalesef kolay maç kazanılmıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çetin, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta da İstanbulspor, Trabzonspor'a karşı en iyi futbolu oynadı. Futbolcu arkadaşlara 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmamız gerektiğini söylemiştim. Gol geç zamanda geldi ve güzel zamanda geldi. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Maalesef kolay maç kazanılmıyor. Bizim adımıza iyi bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"Bu sene gerçekten zor bir sene"

'Oyundan memnun musunuz?' şeklindeki soruya Servet Çetin, "Oyundan biz de memnun değiliz ama skora bakacağız artık. Çok konuşmayayım diyorum ama ufak şeyler söylemeliyiz. Daha biz ne yapabiliriz bu takım için. 21 puanımız var. Şu an 21 puandayız çok daha fazlası olabilirdi. Sert konuşmak istemiyorum. Sivasspor benim değer verdiğim bir yer. Zarar verecek de bir şey yapmam. Biz zor şartlarda hem maddi hem oyuncu yapısı anlamında zor şeylerle mücadele ediyoruz. İnsanlar bunu görmüyor. Biz gelen oyuncuları sezon içerisinde oynata oynata hazır hale getirmeye çalıştık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum işin açıkçası. Bu sene gerçekten zor bir sene" diye cevap verdi.

"İşin içinden çıkamıyoruz"

Devre arası takımdan göndermek istedikleri oyuncuların olduğunu söyleyen Çetin, "Göndermek istediğimiz oyuncular olabilir, almak istediğimiz oyuncular da olabilir. Hangi takım devre arası iyi oyuncularını vermek ister. İşin açıkçası işin içinden çıkamıyoruz. Kamp yapmayacağız arada. Sonra Sivas'ta toplanıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SİVAS