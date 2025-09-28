Sivasspor, Sakaryaspor Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bugün Sakarya'ya giderek kampa girecek.

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS