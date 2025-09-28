Haberler

Sivasspor, Sakaryaspor Maçına Hazır

Sivasspor, Sakaryaspor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı ve Sakarya'ya giderek kampa girdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bugün Sakarya'ya giderek kampa girecek.

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
İstanbul'da 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan adam böyle kurtarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.