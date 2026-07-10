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Murat Paluli, 1 yıl daha Sivasspor'da

Murat Paluli, 1 yıl daha Sivasspor'da
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Sivasspor, tecrübeli futbolcusu Murat Paluli ile yeni sözleşme imzalayarak birlikteliğini 1 yıl daha uzattı.

Sivasspor, tecrübeli futbolcusu Murat Paluli'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, son dört sezondur takımın formasını giyen Murat Paluli ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya yeni sözleşmesinin hem kendisi hem de Sivasspor için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, kırmızı-beyazlı forma altında sağlıklı, başarılı ve zaferlerle dolu bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunuldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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