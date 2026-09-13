Haberler

Sivasspor - Muğlaspor: 1-1

Sivasspor - Muğlaspor: 1-1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, STAT: 4 EylülHAKEMLER: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan BıyıklıEKENLER BETON SİVASSPOR: Arda, Murat, Appindangoye, Mert (Dk.67 Okan), Uğur, Amilton, Mohammed (Dk.46 Cihat), Charisis (Dk.86 Oğuzhan), Burak (Dk.56 Salih), Ethemi (Dk.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı

EKENLER BETON SİVASSPOR: Arda, Murat, Appindangoye, Mert (Dk.67 Okan), Uğur, Amilton, Mohammed (Dk.46 Cihat), Charisis (Dk.86 Oğuzhan), Burak (Dk.56 Salih), Ethemi (Dk.67 Ceesay), Manaj

MUĞLASPOR: Ekrem, Ahmet (Dk.83 Orhan), Del Pino, Yiğit, Oğuzhan, Diarra (Dk.46 Osundina), Çalhaka, Buluthan (Dk.Ali Kaan), Poyraz Efe, Avramowski (Dk.83 Ertuğrul İdris), Yasin (Dk.67 Sissoko)

GOLLER: Dk.14 Ethemi( Sivasspor ) - Dk.33 Ahmet Engin (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Manaj ( Sivasspor )- Orhan (Muğlaspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Ekenler Beton Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Muğlaspor atağında Avramowski'nin ceza alanı dışından şutunda top yandan auta gitti.

14'üncü dakikada ceza alanında Amilton'un pasıyla topla buluşan Ethemi, öne çıkan kaleciden kurtulduktan sonra sol ayağıyla düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

33'üncü dakikada Muğlaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta son çizgiye inen Oğuzhan, Burak'tan sıyrılarak arka direğe ortaladı. Topu iyi takip eden Ahmet sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62'nci dakikada soldan Uğur'un pasında Salih ceza alanı dışından şutunu çekti, kaleci Ekrem topu kornere gönderdi.

80'inci dakikada Amilton sağdan ortaladı, arka tarafa seken topa Ceesay sol ayağı ile sert vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Stanford araştırması: Göz çevresinde sarı leke olanlarda kalp krizi ve felç riski 3 kat yüksek

Göz çevresindeki sarı lekelere dikkat! Kalp krizi riski 3 kat fazla
Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında kazanan 90+4'te belli oldu
Tunceli'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı: Vali Aygöl'den 'huzuru yaşıyorlar' açıklaması

Kutsal sayılıyorlar! Tunceli'de dağ keçisi avına süresiz yasak
AK Partili vekilden, 'Vali tehdit etti' iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi

AK Partili vekilin valiyle ilgili "tehdit" iddiası ortalığı karıştırdı
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı