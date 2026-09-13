Sivasspor - Muğlaspor: 1-1

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı

EKENLER BETON SİVASSPOR: Arda, Murat, Appindangoye, Mert (Dk.67 Okan), Uğur, Amilton, Mohammed (Dk.46 Cihat), Charisis (Dk.86 Oğuzhan), Burak (Dk.56 Salih), Ethemi (Dk.67 Ceesay), Manaj

MUĞLASPOR: Ekrem, Ahmet (Dk.83 Orhan), Del Pino, Yiğit, Oğuzhan, Diarra (Dk.46 Osundina), Çalhaka, Buluthan (Dk.Ali Kaan), Poyraz Efe, Avramowski (Dk.83 Ertuğrul İdris), Yasin (Dk.67 Sissoko)

GOLLER: Dk.14 Ethemi( Sivasspor ) - Dk.33 Ahmet Engin (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Manaj ( Sivasspor )- Orhan (Muğlaspor)

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Ekenler Beton Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Muğlaspor atağında Avramowski'nin ceza alanı dışından şutunda top yandan auta gitti.

14'üncü dakikada ceza alanında Amilton'un pasıyla topla buluşan Ethemi, öne çıkan kaleciden kurtulduktan sonra sol ayağıyla düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

33'üncü dakikada Muğlaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta son çizgiye inen Oğuzhan, Burak'tan sıyrılarak arka direğe ortaladı. Topu iyi takip eden Ahmet sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62'nci dakikada soldan Uğur'un pasında Salih ceza alanı dışından şutunu çekti, kaleci Ekrem topu kornere gönderdi.

80'inci dakikada Amilton sağdan ortaladı, arka tarafa seken topa Ceesay sol ayağı ile sert vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı