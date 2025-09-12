Sivasspor Kötü Gidişe Son Vermek İstiyor

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon oynadığı son 4 maçında galibiyet alamayan ve bu sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de de geride kalan 4 haftada henüz 3 puanla tanışamayan Özbelsan Sivasspor, sahasında konuk edeceği SMS Grup Sarıyer'i yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon son olarak 26 Nisan'da sahasında ligin 33. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 8 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 34. haftasında ise deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Sivasspor daha sonra evinde Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalırken, Samsunspor'a ise 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Sivas ekibi, son hafta maçında ise deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak Süper Lig'e veda etti.

Osman Zeki Korkmaz 3 puan sevinci yaşayamadı

Süper Lig'e veda etmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ve Trendyol 1. Lig'de takımı teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'a emanet eden Sivasspor, kötü gidişatına son veremedi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor'a konuk olan kırmızı-beyazlılar rakibine 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor, 2. haftada ise sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 mağlup olan Sivas temsilcisi, kötü gidişatını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, 4. haftada ise Atko Grup Pendikspor'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Süper Lig'de 4, Trendyol 1. Lig'de 4 olmak üzere son 8 maçını kazanamayan Sivasspor, 139 günlük galibiyet hasretine yarın konuk edeceği SMS Grup Sarıyer'i yenerek son vermek istiyor.

Sivasspor'da 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Kırmızı-beyazlılarda, Sarıyer maçı öncesi Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos'un sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlıkları nedeniyle özel program uygulanan bu futbolcuların durumlarına ise sağlık ekibi karar verecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.