Sivasspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır duruma geldi.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma egzersizleri gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı duran top organizasyonlarıyla noktaladı.
Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivas ekibi, bugün Ankara'ya gidecek ve kampa girecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor