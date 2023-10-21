Haberler ›› Spor ›› Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar yapıldı. Sivasspor, maç saatini beklemek üzere kulüp tesislerinde kampa girdi.