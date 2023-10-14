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Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sürat çalışması ve bölge sonlandırma çalışmaları yapıldı. Milli takım kampında olan sporcular antrenmana katılmadı. Sivasspor yarın antrenman maçı yapacak.