Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sürat çalışması ve bölge sonlandırma çalışmaları yapıldı. Milli takım kampında olan sporcular antrenmana katılmadı. Sivasspor yarın antrenman maçı yapacak.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman sürat çalışmasıyla başladı. Ardından üçüncü bölge sonlandırma çalışmaları yapan Yiğidolar sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla günü tamamladı.
Ülkelerinin milli takım kampında yer alan sporcular ise antrenmanda yer almadı.
Sivasspor yarın kulüp tesislerinde antrenman maçı yapacak.
Sivasspor ile Kasımpaşa 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS