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Sivasspor Kadınlar Günü'nde Anlamlı Mesajlar Yayımladı

Sivasspor Kadınlar Günü'nde Anlamlı Mesajlar Yayımladı
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların önemine dikkat çekerek duygusal mesajlar paylaştı. Kulüp, kadınlara olan saygı ve sevgilerini vurguladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, kadınlara olan saygı ve sevgilerini dile getirerek anlamlı mesajlar paylaştı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim bütün kadınlarımız güçlüdür. Onun için bütün kadınlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Onların varlığı her zaman bizi çok iyi yerlere getirir" dedi.

Futbolcular da 8 Mart'a özel mesajlarını iletti. Futbolcuların mesajları şu şekilde:

Rey Manaj: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Uğur Çiftçi: "Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."

Charisis: "Kadın varsa hayat var."

Emrah Başsan: "Kadınlar geleceğin mimarıdır. Kadın, hayattır."

Radakovic: "Kadınlar her gün özeldir."

Tolga Ciğerci: "Kadınların olduğu her yer güzeldir."

Djordje Nikolic: "Kadın, sevgi ve emeğin adıdır."

Emirhan Başyiğit: Sevgiyle ve saygıyla 8 Mart gününüz kutlu olsun."

Arda Erdursun: "Kadınlar güçlüdür, kadınlar vazgeçilmezdir."

Emre Gökay: Kadınlarımız bir gün değil, her gün özel." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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