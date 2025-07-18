Sivasspor, İran Ligi Takımı Tractor FC'ye 4-0 Mağlup Oldu

Sivasspor, İran Ligi Takımı Tractor FC'ye 4-0 Mağlup Oldu
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Sivasspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İran Ligi takımlarından Tractor FC ile yaptığı hazırlık maçında 4-0 mağlup oldu. Takım, yeni sezona Bolu'da hazırlanmaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında İran Ligi takımlarından Tractor FC ile hazırlık maçında karşılaşan Sivasspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Tractor FC ile karşılaştı. Yiğidolar rakibine 4-0 yenildi. Karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetirken yardımcılıklarını ise Burak Sami Şad ve Batuhan Bıyıklı yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz maça; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Samuel Moutoussamy, Veljko Simic, Emre Gökay, Erdem Güleç, Bekir Turaç Böke 11'iyle başladı.

Mücadeleyi Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl de takip etti.

Kırmızı-beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçında 22 Temmuz Salı günü saat 17.00'de Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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