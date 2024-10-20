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Sivasspor, Hatayspor'u geriden gelip devirdi

Sivasspor, Hatayspor'u geriden gelip devirdi
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Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, geriye düştüğü maçta sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.

MANAJ DOUBLE YAPTI

Ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri43 ile 73. (Penaltıdan) dakikalarda Rey Manaj ve 79 dakikada Samba Camara attı.

Sivasspor, Hatayspor'u geriden gelip devirdi

RIVAS VE CALVO'NUN GOLLERİ YETMEDİ

Konuk takım Hatayspor'un iki golü ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ve 61. dakikada Francisco Calvo'dan geldi.

Sivasspor, Hatayspor'u geriden gelip devirdi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3. galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 11'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Hatayspor'un ise 3 puanı bulunuyor. Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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