Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

13 yıl sonra bir ilk! Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Sivasspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu

Sivasspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 13 Nisan Pazar günü oynanacak maçta hakem Yasin Kol görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan Sivasspor - Fenerbahçe müsabakasının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. - SİVAS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.