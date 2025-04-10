Sivasspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan Sivasspor - Fenerbahçe müsabakasının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. - SİVAS