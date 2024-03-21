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Sivasspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye ise idmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

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