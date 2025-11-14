Haberler

Sivasspor, Esenler Erokspor Maçına Kar Yağışı Altında Hazırlanıyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Yiğidolar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Esenler Erokspor - Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

