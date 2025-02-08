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Sivasspor'dan Ziraat Türkiye Kupası Mağlubiyetine İtiraz

Sivasspor'dan Ziraat Türkiye Kupası Mağlubiyetine İtiraz
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Sivasspor, Kocaelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Murat Paluli'nin oynaması nedeniyle hükmen mağlup sayılmasına itiraz ederek, kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti ve gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda hükmen mağlubiyet kararına itiraz ederek, " Murat Paluli'nin kupa maçında oynamayacak şekilde tedbirli olduğunu ileri sürmek hukuka ve vicdana aykırıdır" ifadelerini kullandı ve her türlü hukuki mücadelenin verileceği aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki bulunan Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılan Sivasspor Kulübü karara itiraz etti. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Murat Paluli 31.01.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Sivasspor müsabakasından, hakem raporlarında ciddi faul olarak yer verilen müdahalesi nedeniyle ihraç edilmiş ve ihracını takiben TFF Hukuk Müşavirliğinin 03.02.2025 tarihli sevki ile 01.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir. TFF Futbol Disiplin Talimatının 92.1. 'Resmi müsabakalarda oyun alanından ihraç edilen veya haklarında idari tedbir kararı verilen futbolcu ve diğer görevliler, bu maddenin 4., 5. ve 6. fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere haklarında konulan tedbir kararı kaldırılana veya cezaları infaz edilene kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.' Düzenlemesini barındırırken bahsi geçen 6. fıkra ise 'Profesyonel lig, bölgesel amatör lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört (4) müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir.' Hükmünü kapsamaktadır.

'Tedbir' verilecek cezanın infazının disiplin prosedürü sürerken geciktirilmemesi amacına hizmet etmekte olup, 2 maç men cezasına çarptırılan Murat Paluli'nin kupa maçında oynamayacak şekilde tedbirli olduğunu ileri sürmek hukuka ve vicdana aykırıdır.

Ayrıca en önemli konu, kupa maçından bir gün önce ve maç günü saat 10.00'da 21 kişilik maç kadrosunu sisteme girdiğimizde, TFF Kart ve Ceza Durumu sorgu ekranında Murat Paluli'nin cezalı veya tedbirli olduğuna dair herhangi bir uyarı bulunmamasıydı. Normal şartlarda, cezalı veya tedbirli futbolcular bu sistemde uyarı alır ve listeye eklenemezken, oyuncumuz için böyle bir uyarı mesajı verilmemiştir. Süper Lig'de 20 yılı aşkın süredir mücadele eden Sivasspor'umuzun ya da herhangi bir kulübün, her maç öncesi uyguladığı standart prosedürde hata yapması düşünülemez.

1967 yılında kurulan, Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan, ülkemizi Avrupa kupalarında gururla temsil eden, Anadolu'nun Yiğidosu Sivasspor'umuzun gerçek ve tek sahibi olan büyük camiamız şunu bilmelidir ki; her türlü yasal ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer bu süreçte kulübümüzde herhangi birinin bilerek ya da sehven bir hatası varsa, gerekli tüm cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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