Sivasspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurula gidecek. İlk toplantı 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 5 Temmuz Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 05 Temmuz 2025 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SİVAS