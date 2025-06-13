Sivasspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sivasspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı. İlk toplantı 28 Haziran 2025'te, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 5 Temmuz 2025'te yapılacak.

Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurula gidecek. İlk toplantı 28 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 5 Temmuz Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 05 Temmuz 2025 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.