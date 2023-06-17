Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi

Mecnun Otyakmaz, "Bu yönetimin enerjisi ile birlikte hatalarımızdan da ders alarak bütün eksikliklerimizi giderip yeni yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Sivasspor futbol takımının ana hedefi katıldığı her turnuvayı şampiyon tamamlamak ve müzemizde eksik olan Süper Lig kupasını Sivas'ımıza getirmektir" dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivasspor'da geçirdiği süreçten gururlu olduğunu söyleyerek, "Başarılı olmak için bütün gayreti gösteriyorum. Daha önce 3 yıl da çok zor şartlarda buradaydım ve hiçbir zaman takımımı terketmedim. Bu 4 yılda da çok güzel işler yaptık. Taraftarlarımız ve yönetimimizle hep beraber kenetlendik ve çok güzel şeyler başardık. Avrupa kupalarında da yaptığımız işler kolay değildi. Çok güzel şeyler yaptık. Çok mutluyum. Sivas'ta başarılı ve güzel şeyler yaptığım için de gururluyum. Yeni yönetime de canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.