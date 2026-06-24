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Sivasspor'da olağanüstü kongre kararı

Sivasspor'da olağanüstü kongre kararı
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Sivasspor'da 19 Mayıs ve 22 Haziran'daki genel kurullarda başkan ve yönetim için aday çıkmaması üzerine olağanüstü kongre kararı alındı. Yeni yönetim, 8 Temmuz 2026'da belirlenecek.

Sivasspor'da 19 Mayıs ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurullarda başkan ve yönetim için aday çıkmaması üzerine olağanüstü kongre kararı alındı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yeni yönetimini belirlemek üzere 8 Temmuz 2026 tarihinde sandığa gidecek.

Sivasspor'da 19 Mayıs ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurullarda başkan ve yönetim için aday çıkmaması üzerine olağanüstü kongre kararı alındı.

Sivasspor Kulübü, başkan ve yönetim belirsizliğinin devam etmesi üzerine olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüpte yeni yönetimin belirlenmesi amacıyla olağanüstü kongre 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarih ve 59 sayılı kararı doğrultusunda, 19 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine aday çıkmaması nedeniyle seçim yapılamamıştır. Bu nedenle 22 Haziran 2026 tarihine ertelenen ikinci toplantıda da Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine aday çıkmaması sebebiyle seçim gerçekleştirilememiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görevine devam eden Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulunun 23.06.2026 tarih ve 65 sayılı kararı gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir. Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına tüm üyelerimizin katılımını önemle rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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