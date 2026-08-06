Sivasspor’da 4 imza birden

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ; Süleyman Özdamar, Burak Kapacak, Amilton Minervino ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, Burak Kapacak ile 1+1 yıllık, Süleyman Özdamar ile ise 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, Salih Kavrazlı'nın Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Amilton Minervino da Silva, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı'ya Ekenler Beton Sivasspor ailesine hoş geldiniz diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılı, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı