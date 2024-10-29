Sivasspor-Çaykur Rizespor Maçının Bilet Satışları Başladı
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Sivasspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça ait bilet satışları başladı. Maç 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bilet fiyatları VIP, Maraton, Osman Seçilmiş, Kadın ve Misafir tribünleri için belirlendi.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanacak Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 500 TL
Maraton Alt ve Üst: 300 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 300 TL
Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS