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Sivasspor-Çaykur Rizespor Maçının Bilet Satışları Başladı

Sivasspor-Çaykur Rizespor Maçının Bilet Satışları Başladı
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Trendyol Süper Lig 11. haftasında Sivasspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça ait bilet satışları başladı. Maç 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bilet fiyatları VIP, Maraton, Osman Seçilmiş, Kadın ve Misafir tribünleri için belirlendi.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanacak Sivasspor-Çaykur Rizespor maçının bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 500 TL

Maraton Alt ve Üst: 300 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 150 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 300 TL

Misafir Tribün: 195 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig 4 Eylül Stadyumu Cumartesi Sivasspor Rizespor Misafir Futbol sivas Yaşam Spor

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