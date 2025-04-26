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Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 Yenerek Üç Puanı Kaptı
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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Radakovic ve Manaj atarken, maçta önemli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışı soldan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun serbest vuruşunda arka direkte Radakovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

73. dakikada Larsson'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Streek'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

75. dakikada kalecinin çeldiği topla buluşan Manaj'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Radakovic, Camara, Murat Paluli, Uğur Çiftçi (Emirhan Başyiğit dk. 90), Moutoussamy, Bekir Böke (Koita dk. 57), Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Simic dk. 79), Manaj (Emrah Başsan dk. 90)

Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Tolga Ciğerci, Poungouras, Ziya Erdal, Turgunboev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz (Bünyamin Balcı dk. 38), Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 86), Soner Dikmen (Djenepo dk. 68), Kaluzinski, Streek, Safuri (Gaich dk.68), Samudio (Milosevic dk. 68), Larsson

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Petrusenko

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Radakovic (dk. 62), Manaj (dk. 76) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Rodrigues, Ziya Erdal, Manaj, Tolga Ciğerci (Sivasspor), Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Gaich (Antalyaspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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