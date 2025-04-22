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Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman bugün gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dinamik koşular ve 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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