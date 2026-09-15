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Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ekenler Beton Sivasspor, 19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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