Sivasspor - Adana Demirspor Maçının Biletleri Satışta
Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşması için Sivasspor ve Adana Demirspor arasındaki maçın biletleri, Biletinial gişeleri ve biletinial.com üzerinden satışa sunuldu. Karşılaşma 25 Eylül'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Trendyol 1. Lig 7. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor arasında 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, Biletinial gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 158 TL
Maraton Alt ve Üst Tribün: 78 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL
Misafir Tribün: 75 TL - SİVAS
