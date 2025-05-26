Sivasspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı

Sivasspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı
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Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, eski futbolcu Karol Angielski'nin transferine ilişkin taksit ödemeleri nedeniyle FIFA tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı. Borç ödenirse yasak kaldırılacak.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, eski futbolcuları Karol Angielski'nin transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından transfer yasağı getirildiğini bildirdi.

Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA tarafından Sivas ekibine 3 dönem transfer yasağı getirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Kulübümüzün, Karol Angielski'nin 2022-23 sezonunda Radomiak Radom takımından transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı bir taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından 3 transfer dönemiyle sınırlı geçici bir transfer yasağı kararı alınmıştır. Söz konusu borcun ödenmesi halinde bu yasak derhal kalkacaktır. Konuyla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte olup Sivasspor'umuzun geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğimizi camiamızın bilmesini isteriz."

FIFA, bu sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor'a "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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