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Sivasspor 58. Yıl Dönümünü Kutladı

Sivasspor 58. Yıl Dönümünü Kutladı
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Sivasspor Kulübü, 58. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla kutladı. Kulüp, geçmişe ve geleceğe vurgu yaparak duygularını paylaştı ve tüm destekçilere teşekkür etti.

- Sivasspor'dan 58. yıl mesajı

SİVAS - Sivasspor Kulübü, 58. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Sivasspor, kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutluyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından kuruluş yıl dönümü münasebetiyle paylaşım yapıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor'umuzun 58. kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinç ve heyecanla kutluyoruz. 1960'lı yılların ikinci yarısında Türk futbolunun Anadolu'ya yayılmaya başladığı o dönemde, Sivaslıların yüreğinden doğan büyük bir sevdanın adıydı Sivasspor. O sevdadan doğan bu büyük kulüp, 9 Mayıs 1967'de resmi kimliğini kazandı. O gün bugündür, Sivas'ın bağrından kopan bu ateş, sadece sahada değil, gönüllerde de yanmaya devam ediyor. 58 yıldır duruşumuzdan asla taviz vermedik. Nice futbolcuyu Türk futboluna kazandırdık, milyonların takdirini kazandık. Adımızı Avrupa sahnesine taşıyarak, "Anadolu'dan da büyük başarı çıkar" diyenlere umut olduk. Sivasspor'umuz; mazisiyle gurur duyduğumuz, bugünüyle iftihar ettiğimiz, yarınlarına inandığımız bir değerdir. Bu yolda emeği geçen tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza, personelimize, taraftarlarımıza ve bu büyük sevdaya kalpten bağlı olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Nice 58 yıllara, nice zaferlere, nice gurur tablolarına! İyi ki varsın Sivasspor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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