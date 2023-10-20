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Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.