Sivasspor, 17 Eylül 1967 Olayını Unutmadı

Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçen 17 Eylül 1967'deki Kayserispor- Sivasspor karşılaşmasında yaşanan elim olayın 58. yıl dönümünde, hayatını kaybeden 43 Sivasspor taraftarı dualarla anıldı.

Sivasspor Asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Sönmez, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, Sportif Direktör Yakup Ateş, futbolcular Bekir Turaç Böke ve Özkan Yiğiter ile eski futbolcu Selahattin Elbay, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kabirleri ziyaret ederek ebediyete uğurlanan taraftarları ve eski başkan Osman Seçilmiş için dua etti.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından, "Yaşamını yitiren tüm taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" notunu paylaştı. - SİVAS