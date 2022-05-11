Sivas'ta nefes kesen maç! Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Yiğidolar, toplamda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti ve finalde Kayserispor'un rakibi oldu.
Sivasspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı Alanya'da 2-1 kazanan Yiğidolar, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak toplamda 3-2'lik skorla finale yükseldi.
HAKAN ARSLAN FİNALİ GETİRDİ
Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımda savunmada kontrolü elden bırakmadı. Oldukça dengede giden mücadelede Alanyasporlu Diedhiou, 78. dakikada skoru 1-0'a getirdi. Bu skorla mücadeleyi uzatmalara götürecek Akdeniz ekibi, 88. dakikada Hakan Arslan'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti.
FİNALDE RAKİP KAYSERİSPOR
Alanya'daki maçı 2-1 kazanan Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 kalarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Yiğidolar finalde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.
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