Sivas'ta Balkan U18 Atletizm Şampiyonası Başlıyor

Sivas'ta gerçekleştirilecek olan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak. Şampiyona öncesi basın toplantısı düzenlendi ve katılımcılar konuşmalar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yarın kentte 18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Valilik Binasında basın toplantısı düzenleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'ndaki şampiyonaya herkesi davet ettiğini söyledi.

Şampiyonaya Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan sporcuların katılacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Şampiyona bugün saat 19.00'da Kongre Müzesi etkinlik alanında, açılış seremonisiyle başlayacak olup yarın gün boyu yarışlarla devam edecek. Şampiyona, uluslararası arenada spor altyapımızın tanınması açısından da şüphesiz büyük önem taşıyor. İdareci, antrenör, sporcu ve diğer spor personelleriyle birlikte 367 kişinin katılacağı şehrimizin uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu düşündüğüm şampiyonanın şehrimizin yakaladığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bundan sonra da tüm branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya şehrimiz devam edecektir. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sportmence, centilmence yarış temenni ediyorum. Tüm halkımızı da bu önemli ve keyifli müsabakaları izlemeye davet ediyorum."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de sporculara başarılar dileyerek, "Şehrimiz önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunlar şehrin tanıtımı açısından vizyon vermek açısından, şehirde sporla ilgilenen gençlerin daha motive olması açısından çok çok önemli organizasyonlar. Tüm halkımızı organizasyonu izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da "Önceki Balkan şampiyonasında atletizm milli takımımız 19 madalya almıştı. Burada da inşallah 19 madalyayı geçip bir üstüne çıkmak istiyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak son 10 yılda alınan madalyalar Cumhuriyet tarihimizdeki alınan madalyaların yaklaşık 100 katı fazla. Bu, bizim altyapılarımızın ve devletimizin altyapıdaki yatırımlarının bir karşılığı." diye konuştu.