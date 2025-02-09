Sivas'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik

Sivas'ta Bölgesel Amatör Lig maçında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 18. haftasında Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi'nde karşı karşı geldi.

Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmada görev alan çok sayıda polis, sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.