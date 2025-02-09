Sivas'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik
Sivas'ta oynanan Türkiye Bölgesel Amatör Lig maçında, Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylüll takımları arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti. Maç golsüz sona erdi ve futbolcular ile teknik heyetler arasında tartışmalar çıktı.
Sivas'ta Bölgesel Amatör Lig maçında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 18. haftasında Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi'nde karşı karşı geldi.
Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı.
Karşılaşmada görev alan çok sayıda polis, sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor