Sivas haber: Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı Sivas bölgesinden gelen habere göre Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi. Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u karşıya getirecek mücadelede için kırmızı-beyazlılar bugün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yiğidolar, bugün saat 17.00'de Başakşehir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. 21 kişilik kafilede şu sporcular yer alıyor: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski. Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Sivasspor İstanbul Sivas Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivas haber: Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.