Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve TSYD İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve TSYD İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında yeni öğretim dönemindeki işbirliği çalışmaları değerlendirildi. Rektör Şengönül, TSYD ile medyada yakın işbirliği süreceğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneğine (TSYD) arasında düzenlenen istişare toplantısında, yeni öğretim döneminde yapılması planlanan işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve beraberindekiler Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette üniversite ile TSYD arasında yürütülen iş birliği çalışmaları ve Üniversitenin İletişim, medya ve spor gazeteciliği alanlarında TSYD ile yakın iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğini vurgulandı. Ortak çalışmaların önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam edeceğini belirten Rektör Şengönül, yeni dönemde de TSYD'ye başarılar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Çağlayan, TSYD'nin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, derneğin temel amacının sporun, spor medyasının gelişimine katkı sunmak ve spor medyasının karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek olduğunu, Üniversite bünyesinde İletişim Fakültesi ve Spor Akademisi ile spor gazeteciliği ve spor yöneticiliği konusunda paydaş çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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